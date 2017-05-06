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Коалиция будет наносить удары по «Исламскому государству» в любом месте Сирии, в том числе в зонах безопасности, пишет издание.

Возглавляемая США коалиция будет наносить удары по «Исламскому государству» в любом месте Сирии, в том числе в зонах безопасности. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на представителя Пентагона.

Вчера Россия, Турция и Иран подписали меморандум о создании зон безопасности в Сирии. Вдоль линий зон деэскалации должны установить зоны безопасности с контрольно-пропускными и наблюдательными пунктами.

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США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе

Фото: США выпустили 59 ракет «Томагавк» по сирийской авиабазе0

В ответ на вопрос, готовы ли США прекратить полеты над зонами безопасности в Сирии,

он ответил, что коалиция продолжит наносить удары.

«Коалиция продолжит наносить удары по (террористам - ред.) ИГ, где бы они не действовали, чтобы убедиться в том, что у них нет убежища», - сказал он, отвечая на вопрос о том, готовы ли США прекратить полеты над зонами безопасности в Сирии.

Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США

Фото: Вид на сирийскую авиабазу, куда были направлены ракеты США0

В то же время в Пенгтагоне отметили, что продолжают «эффективно предупреждать инциденты при осуществлении операций коалиции».

Он добавил, что не будет вдаваться в детали относительного того, как именно проводится такая работа «в сложной и загруженной боевой обстановке в Сирии».

Тем временем Россия прекратила применение авиации в Сирии, а именно в районах, определенных подписанным вчера меморандумом.

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Подписан меморандум о создании зон безопасности в Сирии

Подписан меморандум о создании зон безопасности в Сирии


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