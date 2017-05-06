В ООН назвали основную причину миграции людей

В новом докладе Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) сообщается, что голод и недоедание являются основными факторами миграции, передает Центр новостей ООН.

В документе отмечается, что голод вынуждает людей покидать свои дома в поисках пропитания, а массовые перемещения населения ведут к усугублению гуманитарных кризисов и огромной нагрузке на продовольственные системы стран, принимающих мигрантов.

Эксперты ВПП установили, что снижение уровня продовольственной безопасности на 1% оборачивается ростом числа международных мигрантов на 1,9%.

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В этой связи ООН призывает государства-члены и частных доноров вкладывать больше средств в развитие сельского хозяйства и укрепление продовольственных систем в странах происхождения мигрантов.

Ранее в ООН сообщили, что мир переживает крупнейший гуманитарный кризис с 1945 года.

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