В Беларуси состоялась первая в 2017 году смертная казнь

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Беларуси привели в исполнение смертный приговор жителю Гомеля Сергею Острикову, признанному виновным в изнасилованиях и убийствах с особой жестокостью, сообщает правозащитный центр «Весна».

Координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда полагает, что расстрелять Острикова могли в период с 13 по 29 апреля, поскольку последнее письмо из СИЗО №1, где содержался осужденный к высшей мере, было датировано именно 13 апреля, а областной суд получил сообщение о приведении в исполнение смертного приговора 29 апреля.

Так, 5 апреля матери Острикова разрешили встретиться с сыном в СИЗО. Это была их последняя встреча.

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Сергей Остриков был признан виновным и приговорен к смертной казни в мае 2016 года. По данным следствия, он предлагал своим коллегам-женщинам подвезти их, затем привозил их в гараж, насиловал и убивал. Тела жертв мужчина закапывал в лесу. Слушание дела проходило в закрытом режиме по этическим соображениям.

Напомним, в октябре 2013 года специальный докладчик ООН по соблюдению прав человека в Беларуси Миклош Гарасти призвал Минск ввести мораторий на исполнение смертных приговоров.

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