МИД РФ прокомментировал вторжение самолета Лаврова в воздушное пространство Эстонии

 

Фото: COVI/Scanpix

Полет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Финляндию был согласован и прошел штатно, пишет ТАСС со ссылкой на российском МИД.

В министерстве РФ подтвердили, что речь идет о самолете министра иностранных дел России. «Лавров летел в Финляндию с визитом, - отметил собеседник агентства. - Все полетные документы были согласованы. Полет прошел штатно».

«Экипаж борта никаких предупреждающих сообщений не получал», - подчеркнули в ведомстве.

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Напомним, что Главный штаб Сил обороны Эстонии сообщил, что в среду вечером в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без дипломатического разрешения вторгся самолет госучреждения РФ. Речь шла о самолете ИЛ-96, который принадлежит государственному авиапредприятию «Россия», подчиненному Управлению делами президента РФ.

Транспондер самолета был включен, в момент нарушения границы ИЛ-96 не предоставил эстонским авиадиспетчерам план полета, также отсутствовал радиоконтакт.

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