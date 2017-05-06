В Индии 200 школьниц госпитализированы после утечки газа

Не менее 200 учащихся школы для девочек на юге индийской столицы Нью-Дели были в субботу госпитализированы из-за утечки газа, передает NDTV.

Во время занятий ученицы школы, расположенной в делийском районе Туглакабад, стали жаловаться на раздражение в глазах, многие задыхались. На место ЧП прибыли пожарные, организовавшие эвакуацию детей и педагогов.

По предварительной информации, утечка произошла в расположенном поблизости контейнерном депо, где стоят цистерны для газа.

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По данным NDTV, угрожавшее школьникам опасное вещество - хлорметил пиридин, химикат, используемый при изготовлении инсектицидов.

Заместитель главного министра Дели Маниш Сисодиа заявил, что власти проведут тщательное расследование происшествия, передает ТАСС. Он навестил детей в больнице и сообщил, что жизням пострадавших угрозы нет.



