Телеканалы США отказались показать рекламу Трампа

Американские телеканалы CNN, ABC, CBS и NBC отказались выпустить в прямой эфир рекламный ролик о достижениях Дональда Трампа в первые 100 дней его президентства, сообщает Associated Press.

В видеоролике журналисты этих телеканалов и телеканала MSNBC появляются в кадре с титром «фейковые новости» на их лицах.

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«Очевидно, что для ведущих СМИ первая поправка (к Конституции США) важна только тогда, когда она соответствует их собственным политическим взглядам», - заявила жена сына Трампа - Лара Трамп, которая является консультантом администрации Белого дома.

В свою очередь ролик полноценно транслировали телеканалы Fox News и Fox Business.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на 100-й день работы на должности не поехал на ежегодные традиционный ужин Ассоциации корреспондентов при Белом доме отдав предпочтение митингу своих сторонников в штате Пенсильвания.

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