В Европе и США разоблачена крупная сеть педофилов

В ряде европейских стран и Соединенных Штатах Америки следователи задержали сотни предполагаемых педофилов, сообщили представители Европола и ФБР 5 мая, передает DW.
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По данным следователей, расследование длится уже больше двух лет и пока не завершено.
«Число задержанных подозреваемых составляет около 900 человек, из них на европейские страны приходится около 370.
Среди фигурантов дела - несколько десятков вероятных производителей детской порнографии. В то же время следователям также удалось идентифицировать или спасти в целом 296 жертв педофилов. До сих пор расследование проводилось тайно», - говорится в сообщении.
Задержанные общались на закрытом интернет-форуме, где обменивались детскими порноматериалами.
Сама платформа находилась в так называемой Darknet - скрытой сети.
Создатель и администратор сети Playpen Стивен Чейс несколько дней назад был приговорен американским судом к 30 годам тюремного заключения.
После его ареста в декабре 2014 года было начато расследование в отношении участников частной сети. Также специалисты ФБР установили хакерское программное обеспечение, чтобы получить доступ к сайту и серверам сети Playpen.
В результате полицейским удалось выйти на посетителей сайта и получить доступ к их компьютерам. Всего следователи проникли более чем в тысячу компьютеров и идентифицировали их пользователей. Впрочем, такие действия правоохранителей в ходе следствия вызвали критику со стороны экспертов по защите данных.
Также есть сообщения, что начало расследования базировалось на одном-единственном решении.
Напомним, ранее полиция индийского города Дели задержала 38-летнего кравца Сунила Растоги, который признался в около 500 случаях изнасилования детей за 12-летний период.Еще по этой теме