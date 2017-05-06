В Европе и США разоблачена крупная сеть педофилов

В ряде европейских стран и Соединенных Штатах Америки следователи задержали сотни предполагаемых педофилов, сообщили представители Европола и ФБР 5 мая, передает DW.

По данным следователей, расследование длится уже больше двух лет и пока не завершено.

«Число задержанных подозреваемых составляет около 900 человек, из них на европейские страны приходится около 370.

Среди фигурантов дела - несколько десятков вероятных производителей детской порнографии. В то же время следователям также удалось идентифицировать или спасти в целом 296 жертв педофилов. До сих пор расследование проводилось тайно», - говорится в сообщении.

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Задержанные общались на закрытом интернет-форуме, где обменивались детскими порноматериалами.

Сама платформа находилась в так называемой Darknet - скрытой сети.

Создатель и администратор сети Playpen Стивен Чейс несколько дней назад был приговорен американским судом к 30 годам тюремного заключения.

После его ареста в декабре 2014 года было начато расследование в отношении участников частной сети. Также специалисты ФБР установили хакерское программное обеспечение, чтобы получить доступ к сайту и серверам сети Playpen.

В результате полицейским удалось выйти на посетителей сайта и получить доступ к их компьютерам. Всего следователи проникли более чем в тысячу компьютеров и идентифицировали их пользователей. Впрочем, такие действия правоохранителей в ходе следствия вызвали критику со стороны экспертов по защите данных.

Также есть сообщения, что начало расследования базировалось на одном-единственном решении.

Напомним, ранее полиция индийского города Дели задержала 38-летнего кравца Сунила Растоги, который признался в около 500 случаях изнасилования детей за 12-летний период.

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