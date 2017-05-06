В Германии в городе Ганновер эвакуируют 50 000 человек, чтобы обезвредить пять бомб времен Второй мировой войны, пишет Postimees со ссылкой на The Local.

Эвакуация затрагивает десятую часть населения города, поэтому является второй крупнейшей в Германии.

Помимо жилых домов будут эвакуированы семь домов престарелых, больница и шинный завод Continental.

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Для эвакуированных жителей организуют бесплатное питание и культурную программу. Предположительно, люди смогут вернуться в свои дома к вечеру.

Самая большая эвакуация, связанная с бомбами времен войны, произошла в прошлом году в Аугсбурге - были эвакуированы почти 54 000 человек.