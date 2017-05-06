Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Reuters/ScanPix

В Германии в городе Ганновер эвакуируют 50 000 человек, чтобы обезвредить пять бомб времен Второй мировой войны, пишет Postimees со ссылкой на The Local.

Эвакуация затрагивает десятую часть населения города, поэтому является второй крупнейшей в Германии.

Помимо жилых домов будут эвакуированы семь домов престарелых, больница и шинный завод Continental.

Реклама

Для эвакуированных жителей организуют бесплатное питание и культурную программу. Предположительно, люди смогут вернуться в свои дома к вечеру.

Самая большая эвакуация, связанная с бомбами времен войны, произошла в прошлом году в Аугсбурге - были эвакуированы почти 54 000 человек.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Engures pag., 14500 EUR
Земля
Земля, Rīga, 152092 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 32000 EUR

reklama.vesti.lv

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail Hi-Tech

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail

В Риге состоялся концерт «Весна. Рок. Даугава» Showbiz

В Риге состоялся концерт «Весна. Рок. Даугава»

ФОТО: Посмотри на известную подругу Порзиньгиса Showbiz

ФОТО: Посмотри на известную подругу Порзиньгиса

Необычное хобби Ингуны Судрабы Wo&Men

Необычное хобби Ингуны Судрабы

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео Hi-Tech

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео

Германия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
БУХГАЛТЕРА
БУХГАЛТЕРА
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
http://alkoutlet.lv

Темы

 