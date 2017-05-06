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Политик Алексей Навальный готовится выехать в Испанию или Швейцарию для лечения зрения. В Фонде борьбы с коррупцией заинтересованы в том, чтобы поездка продлилась около недели, сообщили соратники оппозиционера РБК. Адвокат Навального говорит, что его случай с учетом вынесенных приговоров уникален, и не знает, выпустят ли его из России пограничники.

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Проблемы со зрением возникли у оппозиционного политика после нападения 27 апреля: около офиса ФБК его облили зеленкой, предположительно, смешанной с каким-то реактивом. Оппозиционер рассказал, что ему диагностировали химический ожог роговицы средней степени и что он потерял 80% зрения на правом глазу. По его словам, ему может понадобиться пересадка роговицы.

Глава федерального штаба Навального Леонид Волков рассказал РБК, что

Навальный планирует провести на лечении в Испании или Швейцарии около недели:

«Ему предстоит не очень сложная операция, думаю, он будет за границей не менее недели». По словам Волкова, Навальный подал документы на «европейскую визу», однако в какую именно страну, он не уточнил. Политик решит, куда именно поедет лечиться, «в зависимости от того, в какую клинику будет направление и какая клиника его согласится принять».

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Адвокат Навального Вадим Кобзев называет случай Навального уникальным: несмотря на то, что фактически запрета на выезд нет, на его памяти это первый раз, когда осужденного выпускают за границу. Он указывает, что при наличии загранпаспорта человека обычно останавливали на границе. «Мне позвонила начальница инспекции по телефону, но это нельзя считать официальным предупреждением или предписанием», - указал он. Кобзев считает, что Навальный может ездить куда угодно, если он выполняет свои обязательства перед ФСИН: не меняет без уведомления постоянное место жительства и является дважды в месяц на регистрацию в инспекцию.

У Навального не будет проблем с выездом за рубеж, заявил РБК бывший замглавы ФМС Вячеслав Поставнин:

«Если паспорт ему выдали - то все, значит, с МВД согласовано... Навальный не такая фигура, чтоб про него забыли».

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