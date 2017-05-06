Словения чуть не сотворила сенсацию на ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею сборная Словении смогла отыграться, уступая по ходу встречи 0:4 Швейцарии. Словенские хоккеисты стали первой командой, которой удалось это сделать в XXI веке. Основное время завершилось со счетом 4:4, а серию буллитов выиграла сборная Швейцарии - 5:4 Б.

Нечто похожее удалось исполнить только финской национальной команде в 2003 году. Тогда суоми сумели победить шведов в основное время (6:5), уступая к середине второго периода 1:5.

Напомним, в другом матче дня Латвия уверенно победила Данию со счетом 3:0.





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