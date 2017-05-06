СМИ: Глава Еврокомиссии разгневал Меркель

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер разозлил канцлера Германии Ангелу Меркель своими высказываниями о встрече с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Об этом со ссылкой на источник в канцелярии Меркель сообщает немецкий журнал Spiegel.

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Встреча Юнкера и Мэй состоялась в конце апреля в Лондоне и на ней обсуждались условия выхода королевства из ЕС. После этих переговоров в газете Frankfurter Allgemeine вышла статья, автор которой назвал встречу в Лондоне «катастрофической». Также в ней описывались серьезные разногласия, которые обнаружились между председателем ЕК и британским премьером в ходе их беседы. Между тем Мэй информацию о провале встречи опровергла. По данным издания, Юнкер в конце встречи заявил, что покидает Даунинг-стрит, «будучи в 10 раз более скептично настроенным», чем ранее. Собеседник журналистов выразил мнение, что детали этой беседы раскрыл либо сам глава Еврокомиссии, либо глава его кабинета Мартин Сельмар.

В канцелярии Меркель полагают, что «так накалять обстановку не слишком полезно», так как подобные заявления не способствуют созданию благожелательной атмосферы на переговорах с Лондоном.

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