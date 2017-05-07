Папа Римский раскритиковал использование слова «мать» в названии американской бомбы

 

Фото: AP/Scanpix

Папа Римский Франциск возмутился тому факту, что сверхмощная фугасная авиационная бомба GBU-43, которая находится на вооружении армии США, неофициально прозвана «матерью всех бомб». Эту бомбу американские военные впервые применили в апреле этого года, ударив по позициям «Исламского государства» в афганской провинции Нангархар. В результате были убиты 36 предполагаемых террористов, полностью разрушена их база.

«Мне было стыдно, когда я в первый раз услышал это название. Мать дарит жизнь, а это устройство несет смерть. И мы его называем матерью. Что происходит?» - заявил понтифик, выступая перед студентами в субботу, 6 мая (цитата по Reuters).

Примечательно, что 24 мая Папа Римский Франциск должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает агентство, диалог может получиться весьма «неловким», учитывая взгляды Франциска и Трампа на ситуацию с беженцами, иммиграцией и экологическими проблемами.

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В ноябре прошлого года журналисты просили понтифика оценить Трампа как политика и человека, но Папа уклонился от ответа.

«Я не даю оценку политикам, я только хочу понять, какие страдания может принести их поведение бедным и обездоленным», - заявил Франциск, подчеркнув, что главное беспокойство у него вызывают проблемы иммигрантов и беженцев, и призвал сосредоточиться на том, как скажутся действия Трампа на решении этих вопросов.

GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (Mother Of All Bombs (МОАВ) - «мать всех бомб») - американская сверхмощная фугасная авиабомба, созданная в 2002-2003 годах. Считается самым совершенным неядерным оружием США. Имеет длину 9,17 м и диаметр 102,9 см. Вес бомбы составляет 9,5 тонны, из которых 8,4 тонны приходится на взрывчатое вещество, представляющее собой смесь гексогена, тротила и алюминиевого порошка. Сила взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения - около 140 метров, частичные разрушения происходят на расстоянии до 1,5 км от эпицентра.

Хамид Карзай, занимавший пост президента Афганистана в 2002-2014 годах, резко осудил сброс бомбы в афганской провинции, обвинив США в использовании республики в качестве полигона для испытаний новых видов опасного оружия. «Это не война с террором, а бесчеловечное и жестокое злоупотребление нашей страной», - заявил он.

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