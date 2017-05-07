Макрон и Ле Пен проголосовали на выборах президента Франции

Макрон проголосовал на выборах президента Франции
 

Макрон проголосовал на выборах президента Франции. Фото: REUTERS/Scanpix

Два кандидата в президенты Франции почти одновременно проголосовали на выборах в ходе второго тура. Предполагаемый фаворит Эмманюэль Макрон сделал это в курортном городе Ле-Туке на северо-западе страны. Марин Ле Пен голосовала в городе Энен-Бомон, который, как отмечает ТАСС, известен своими социальными проблемами.

Макрон вместе с супругой Брижит прибыл на избирательный участок, расположенный в мэрии Ле-Туке (департамент Па-де-Кале). На улице Макрон долго пожимал руки своим сторонникам. Их собралось более двух сотен - однако и журналистов было не меньше. Улыбающийся кандидат в президенты перемещался по Ле-Туке в окружении большого числа охранников.

В избирательном участке кандидата в президенты и его супругу ждал теплый прием со стороны властей города.

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В ходе первого тура Макрон с супругой также голосовали в Ле-Туке, это связано с тем, что четы в этом городе есть большой трехэтажный особняк, расположенный на одной из главных улиц курорта. Его супруга Брижит Макрон унаследовала от своих родителей - богатых владельцев фирмы по производству шоколада.

После голосования Эмманюэль Макрон должен отбыть из Ле-Туке в Париж в свой предвыборный штаб.

Ле Пен, как передает «Интерфакс», голосовала в городе Энен-Бомон французского департамента Па-де-Кале. Этот город, отмечают комментаторы, известен накопившимися социальными проблемами населения. Перед голосованием Ле Пен посетила мэра Энен-Бомон, и побеседовала с ним.

В 9 утра по Москве в континентальной Франции открылось 67 тыс. избирательных участков для 45 млн избирателей. На заморских территориях из-за разницы во времени голосование началось накануне. Большинство участков будут работать до 19:00 по местному времени (20:00 по Москве), однако в Париже, Лионе и Бордо участки будут открыты на час дольше. После их закрытия в 21:00 по Москве будет разрешена публикация экзит-поллов и первых результатов волеизъявления граждан.

До этого момента публикация во Франции любой информации о предварительных результатах голосования запрещена, однако это делают СМИ в соседних странах Европы - например, во время первого тура это регулярно делал бельгийский канал RTBF. Французским СМИ за нарушение этого правила грозит штраф в размере 75 тыс. евро.


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