ИГИЛ атаковали базу с советниками США в Ираке

 

Фото: AP/Scanpix

В Ираке боевики террористической организации «Исламское государство» напали на военну базу с военными советники США, передает Reuters.

Двое смертников ИГИЛ привели в действие взрывные устройства у входа на базу K1 в провинции Киркук. Еще трое боевиков были ликвидированы курдскими отрядами пешмерга, контролирующими территорию.

«Они были одеты в форму, напоминающую форму курдских отрядов пешмерга, и обрили бороды, чтобы выглядеть похожими на нас», - рассказал агентству один из военнослужащих.

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Отмечается, что при нападении погибли двое курдов-ополченцев, шестеро получили ранения.

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