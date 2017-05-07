Латвийцы спасли парня, чье сердце остановилось на 40 минут

 

Фото: FB/Blackpool Gazette

В Великобритании некий 28-летний мужчина, у которого сердце остановилось на целых 40 минут, был спасен и возвращен к жизни. Он выражает огромную благодарность своим коллегам, которые в этой ситуации не растерялись и предоставили необходимую помощь.

Коллеги пострадавшего - Андрей Беспалов и Георгий Кадаков, которые родились в Латвии, пытались оживить мужчину в течение 20 иинут, пока не приехала бригада скорой помощи.

Молодые люди сделали Нейтону массаж сердца и искусственное дыхание.

Реклама

Медики охарактеризовали его состояние как тяжелое - лицо было синим, а мужчина не дышал.

Еще по этой теме
Долги Парадниекса превышают 700 тысяч евро

Долги Парадниекса превышают 700 тысяч евро

В Беларуси состоялась первая в 2017 году смертная казнь

В Беларуси состоялась первая в 2017 году смертная казнь


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 53000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR

reklama.vesti.lv

Стивен Кинг о Трампе и ядерной кнопке: Это страшнее моих ужасов Showbiz

Стивен Кинг о Трампе и ядерной кнопке: Это страшнее моих ужасов

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео Hi-Tech

Раздавливающую арбузы гигантскую мышеловку показали на видео

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел Hi-Tech

Мощнейший в мире лазер произвел первый выстрел

Тяжелый случай! Опухшая Волочкова прикрыла голую грудь котом Wo&Men

Тяжелый случай! Опухшая Волочкова прикрыла голую грудь котом

В Риге состоялся концерт «Весна. Рок. Даугава» Showbiz

В Риге состоялся концерт «Весна. Рок. Даугава»

Великобритания

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SALES ADVISORS TEAM
SALES ADVISORS TEAM
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
PĀRDOŠANAS KONSULTANTU KOMANDA
http://alkoutlet.lv

Темы

 