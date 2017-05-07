Латвийцы спасли парня, чье сердце остановилось на 40 минут

В Великобритании некий 28-летний мужчина, у которого сердце остановилось на целых 40 минут, был спасен и возвращен к жизни. Он выражает огромную благодарность своим коллегам, которые в этой ситуации не растерялись и предоставили необходимую помощь.

Коллеги пострадавшего - Андрей Беспалов и Георгий Кадаков, которые родились в Латвии, пытались оживить мужчину в течение 20 иинут, пока не приехала бригада скорой помощи.

Молодые люди сделали Нейтону массаж сердца и искусственное дыхание.

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Медики охарактеризовали его состояние как тяжелое - лицо было синим, а мужчина не дышал.

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