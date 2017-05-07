В Париже с площади перед Лувром эвакуировали людей

 

Фото: AP/Scanpix

В столице Франции Париже в воскресенье днем эвакуировали площадь перед Лувром, где накануне была установлена сцена для выступления Эмманюэля Макрона - фаворита второго тура выборов президента.

Об эвакуации со ссылкой на представителя штаба Макрона сообщает агентство АР. Там не уточняли, что именно стало причиной эвакуации по требованию полиции.

Позже РИА «Новости» со ссылкой на информацию предвыборного штаба сообщило, что людей эвакуировали из-за подозрительной сумки. Внутри, как выяснилось, были аккумуляторы от камер.

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Сцену на площади перед Лувром установили еще накануне вечером, для публики место празднования откроется в 19:00 (20:00 по Москве). Сам кандидат, как ожидается, прибудет туда после объявления первых результатов голосования.

Во втором туре Макрону противостоит Марин Ле Пен, по прогнозам социологов, она проиграет, набрав около 40% голосов. Выборы проходят в условиях усиленных мер безопасности.

Большинство участков будут работать до 19:00 по местному времени (20:00 по Москве), однако в Париже, Лионе и Бордо участки будут открыты на час дольше. После их закрытия в 21:00 по Москве будет разрешена публикация экзит-поллов и первых результатов волеизъявления граждан. Первых результатов до этого времени можно ждать от зарубежных СМИ - например, пишущих на французском языке бельгийских изданий.

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