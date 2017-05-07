Пилота пакистанской авиакомпании засняли спящим в салоне. Самолетом управлял стажер

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Valery Matytsin/TASS/Scanpix

Пилота пакистанской авиакомпании засняли спящим в салоне в том время, как самолетом с более чем 300 пассажирами на борту управлял стажер. ЧП произошло в конце апреля, но лишь в воскресенье перевозчик Pakistan International Airlines отчитался о начале расследования. Об этом сообщает пакистанская газета The Express Tribune.

На сайте газеты приводится фото пилота Амира Хасми, который спит на одном из кресел бизнес-класса, уютно укутавшись в плед. Произошло это во время рейса Исламабад-Лондон (PK-785). По данным прессы, стажер Али Хасан Яздани следил за полетом в течение более чем двух часов.

The Express Tribune утверждает, что изначально PIA не инициировали расследование в отношении Хасми из-за его высокого положения - ранее он возглавлял национальную ассоциацию пилотов.

В воскресенье представитель Pakistan International Airlines заявил, что Хасми отстранили от полетов на время расследования. Он не уточнил, когда это произошло.

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