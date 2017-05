Пилота пакистанской авиакомпании засняли спящим в салоне. Самолетом управлял стажер

На сайте газеты приводится фото пилота Амира Хасми, который спит на одном из кресел бизнес-класса, уютно укутавшись в плед. Произошло это во время рейса Исламабад-Лондон (PK-785). По данным прессы, стажер Али Хасан Яздани следил за полетом в течение более чем двух часов.

The Express Tribune утверждает, что изначально PIA не инициировали расследование в отношении Хасми из-за его высокого положения - ранее он возглавлял национальную ассоциацию пилотов.



В воскресенье представитель Pakistan International Airlines заявил, что Хасми отстранили от полетов на время расследования. Он не уточнил, когда это произошло.





Twitter

PIA' GreatPeople to FlyWith'

Pk-785 Khi-Lon is piloted by trainee while Capt AmirHasmi,slumbering at Pax compartment. pic.twitter.com/74ZKXOhxTT— Kunwar Khalid Yunus (@KunwarKhalidYun) 7 мая 2017 г.