СМИ узнали первые итоги президентских выборов во Франции

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов на заморских территориях. Об этом сообщает бельгийская газета Soir со ссылкой на опросы избирателей при выходе с участков.

По данным газеты, в заморском сообществе Франции Сен-Пьер и Микелон Макрон набирает 63,3% голосов, в то время как его соперница кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен — 36,7%. В Сен-Мартене Макрон лидирует с 67,6% голосов, Ле Пен — 32,4%. Во Французской Гвиане Макрон набирает 65%, в то время как Ле Пен — 35%. На острове Мартиника Макрон также лидирует с 77,5% голосов, Ле Пен там набирает 22,5%.

Голосование на этих территориях, а также на зарубежных участках в Северной Америке состоялось накануне.

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Публикация прогнозов и результатов опросов на выходе с участков во Франции запрещена до окончания голосования, за нарушение предусмотрен штраф в 75 тыс. евро. В этой связи СМИ соседних стран, в том числе Бельгии, Швейцарии и Германии публикуют данные своих исследований, которые подвергаются во Франции сомнению. Ранее подобные опросы в день голосования как подтверждались окончательными результатами, так и оказывались некорректными.

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