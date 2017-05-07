Минобороны показало кадры воздушной репетиции парада Победы в Москве

Минобороны в воскресенье отчиталось об успешной репетиции авиационной составляющей парада Победы в Москве и продемонстрировало кадры, снятые с участвующих в построениях самолетов.

Вся авиация Воздушно-космических сил РФ, принимавшая участие в генеральной репетиции парада, вернулась на аэродромы и готова ко Дню Победы, рапортовали в оборонном ведомстве: «Выполнив проход над Москвой, самолеты и вертолеты приземлились на аэродромах временного базирования».

В Минобороны РФ подчеркнули, что все воздушные суда, участвующие в параде Победы, прошли все необходимые осмотры и технические регламенты.

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В этом году в военном параде принимают участие 72 экипажа. Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М, передает «Интерфакс».

Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.







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