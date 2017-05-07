Минобороны показало кадры воздушной репетиции парада Победы в Москве

 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Минобороны в воскресенье отчиталось об успешной репетиции авиационной составляющей парада Победы в Москве и продемонстрировало кадры, снятые с участвующих в построениях самолетов.

Вся авиация Воздушно-космических сил РФ, принимавшая участие в генеральной репетиции парада, вернулась на аэродромы и готова ко Дню Победы, рапортовали в оборонном ведомстве: «Выполнив проход над Москвой, самолеты и вертолеты приземлились на аэродромах временного базирования».

В Минобороны РФ подчеркнули, что все воздушные суда, участвующие в параде Победы, прошли все необходимые осмотры и технические регламенты.

Реклама

В этом году в военном параде принимают участие 72 экипажа. Над Красной площадью пролетят стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ан-124, Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, учебно-боевые самолеты Як-130 и вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-35М, передает «Интерфакс».

Для выполнения полетов авиации ВКС на параде задействовано восемь аэродромов в Московской, Тверской, Брянской, Саратовской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской областях.


Еще по этой теме
Парад в Петербурге отменили из-за американского эсминца

Парад в Петербурге отменили из-за американского эсминца


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jelgava, 169000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR

reklama.vesti.lv

Звезда plus size разделась догола, показав целлюлит и растяжки Wo&Men

Звезда plus size разделась догола, показав целлюлит и растяжки

Мелания Трамп получила подарок из России: мех больше не наденет! Wo&Men

Мелания Трамп получила подарок из России: мех больше не наденет!

Тяжелый случай! Опухшая Волочкова прикрыла голую грудь котом Wo&Men

Тяжелый случай! Опухшая Волочкова прикрыла голую грудь котом

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail Hi-Tech

Google предупредила о вредоносной рассылке в Gmail

ФОТО: Посмотри на известную подругу Порзиньгиса Showbiz

ФОТО: Посмотри на известную подругу Порзиньгиса

Авиация

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 