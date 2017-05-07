В Забайкалье опрокинулся автобус с детской командой по гимнастике

В Забайкалье опрокинулся автобус из Монголии, который вез детскую команду по художественной гимнастике. Водитель перепутал трассу, а затем не справился с управлением. Госпитализированы две девочки из восемнадцати. Остальных отвезли в Читу.

ДТП произошло в воскресенье вечером по местному времени в районе поселка Дарасун Забайкальского края. «На участке дороги, где проводились ремонтные работы, водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и допустил опрокидывание. В салоне находилось 18 детей и пять взрослых, включая водителя, все они граждане Монголии, в результате ушибы получили две девочки», - рассказали в региональном управлении МВД.

В УМВД отметили, что автобус должен был проследовать из поселка Агинское в сторону российско-китайской границы, но оказался на другой трассе. Автобус уже поставлен на колеса, полицейские продолжают работу на месте аварии. Они ожидают приезда переводчика, без которого невозможно установить обстоятельства произошедшего и данные пострадавших детей.

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По данным ТАСС, у двух госпитализированных девочек незначительные травмы - ушибы и рассечения. Остальные дети не пострадали, их отвезли в общежитие педагогического колледжа Читы. Предполагается, что в обратную дорогу они направятся 8 мая.







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