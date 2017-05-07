Во Франции завершились выборы президента. Уверенную победу одержал Макрон

 

Фото: AP/Scanpix

Во Франции закрылись последние избирательные участки - в крупных городах они работали на час дольше - и начался подсчет голосов во втором туре президентских выборов.

Согласно предварительным данным, озвученным французскими СМИ, сторонник евроинтеграции Эмманюэль Макрон одержал уверенную победу, набрав 65,9 процента голосов. Лидер «Нацфронта» Марин Ле Пен, в разгар кампании встречавшаяся с президентом России Владимиром Путиным, получила поддержку 34,1 процента избирателей.

Ле Пен, не дожидаясь оглашения финального результата, поздравила Макрона с победой и «в интересах страны» пожелала ему успехов. Об этом она рассказала на митинге после объявления первых итогов голосования.

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Председатель Европейского совета Дональд Туск также поздравил Макрона с победой, заявив, что французский народ «выбрал свободу, равенство и братство, а не тиранию и ложь».

Сторонники Эмманюэля Макрона уже начали отмечать победу своего кандидата, который проводит свой митинг сегодня вечером на площади перед музеем Лувр в центре Парижа. Как ожидается, сегодня там соберутся около 10 тысяч человек. Выступление нового президента Франции ожидается в течение ближайших часов.

Между тем в «Национальном фронте» не считают поражение на выборах неудачей. Ле Пен уже сообщила, что создаст новое политическое объединение патриотической направленности для участия в парламентских выборах, которые пройдут во Франции в июне. «Я буду во главе этой битвы, чтобы еще шире объединить всех, кто хочет выбрать Францию, защитить ее независимость, свободу, процветание, безопасность, идентичность, социальную модель», - подчеркнула политик.

Ранее бельгийская Le Soir сообщила, что по первым официальным результатам Макрон набирает более 62% голосов.

Макрону уверенно прогнозировали победу сразу три организации, проводившие опросы на выходах из избирательных участков - Ipsos, Ifop и BVA. Предположительно, Эмманюэль Макрон должен набрать более 60% голосов избирателей. Отмечать победу собираются на площади у Лувра - там загодя возвели сцену. Днем площадь эвакуировали после обнаружения опасной сумки. Тревога оказалась ложной. Туда пускают сторонников движения «Вперед», раздавая на входе флаги и символику, сообщает Sky. Видеотрансляцию с площади ведет на своем сайте The Telegraph.

Явка во втором туре выборов президента Франции 7 мая на 17 часов составила 65,30%, объявило МВД Франции. Она оказалась ниже явки в первом туре на 4%: к этому времени 23 апреля на участки пришло более 69-ти процентов избирателей (69,42%). Итоговая явка две недели назад составила почти 78%. В этот раз итоговую явку социологи прогнозируют на уровне 73-74%, отмечает RFI.

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