Меркель провела «душевный» разговор с Макроном

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре вечером 7 мая поздравила Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Штеффен Зайберт.

В частности, Меркель отдала должное его «борьбе за единство в открытом к миру Европейском союзе». Также, приветствуя Макрона с избранием президентом Франции, канцлер ФРГ выразила надежду на усиление франко-немецкой дружбы.

В то же время источник Reuters в штабе Макрона сообщил, что диалог политиков длился десять минут и что победитель выборов президента во Франции в «очень душевной» беседе пообещал как можно скорее прибыть с визитом в Берлин.

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Aizvērt Во Франции завершились президентские выборы: победил Макрон EPA/ScanPix Scanpix/LETA Scanpix/LETA Scanpix/LETA Scanpix/LETA Scanpix/LETA Scanpix/LETA Scanpix/LETA Scanpix/LETA Scanpix/LETA AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix







Ранее Зайберт в микроблоге Twitter написал о Макроне:

«Ваша победа – победа ради сильной единой Европы и франко-германской дружбы».

В свою очередь, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что победа Макрона сохранит Францию «в сердце Европы».



























































Aizvērt Новый президент Франции Эммануэль Макрон AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Ранее Макрона уже поздравили с победой на выборах президента Франции президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп, а также премьер Великобритании Тереза Мэй.

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