Меркель провела «душевный» разговор с Макроном

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре вечером 7 мая поздравила Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Штеффен Зайберт.
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В частности, Меркель отдала должное его «борьбе за единство в открытом к миру Европейском союзе». Также, приветствуя Макрона с избранием президентом Франции, канцлер ФРГ выразила надежду на усиление франко-немецкой дружбы.
В то же время источник Reuters в штабе Макрона сообщил, что диалог политиков длился десять минут и что победитель выборов президента во Франции в «очень душевной» беседе пообещал как можно скорее прибыть с визитом в Берлин.
Ранее Зайберт в микроблоге Twitter написал о Макроне:
«Ваша победа – победа ради сильной единой Европы и франко-германской дружбы».
В свою очередь, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что победа Макрона сохранит Францию «в сердце Европы».
Ранее Макрона уже поздравили с победой на выборах президента Франции президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп, а также премьер Великобритании Тереза Мэй.Еще по этой теме