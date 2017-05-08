Меркель провела «душевный» разговор с Макроном

Ангела Меркель
 

Ангела Меркель. Фото: REUTERS/Scanpix

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре вечером 7 мая поздравила Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь главы правительства Штеффен Зайберт.

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В частности, Меркель отдала должное его «борьбе за единство в открытом к миру Европейском союзе». Также, приветствуя Макрона с избранием президентом Франции, канцлер ФРГ выразила надежду на усиление франко-немецкой дружбы.

В то же время источник Reuters в штабе Макрона сообщил, что диалог политиков длился десять минут и что победитель выборов президента во Франции в «очень душевной» беседе пообещал как можно скорее прибыть с визитом в Берлин.

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Во Франции завершились президентские выборы: победил Макрон

Фото: Во Франции завершились президентские выборы: победил Макрон0

Ранее Зайберт в микроблоге Twitter написал о Макроне:

«Ваша победа – победа ради сильной единой Европы и франко-германской дружбы».

В свою очередь, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что победа Макрона сохранит Францию «в сердце Европы».

Новый президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: Новый президент Франции Эммануэль Макрон0

Ранее Макрона уже поздравили с победой на выборах президента Франции президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп, а также премьер Великобритании Тереза Мэй.

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