Жителей Канады эвакуируют из-за наводнения

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Обильные зимние снегопады и непрекращающиеся уже четверные сутки ливни стали причиной эвакуации почти двух тысяч жителей в провинциях Канады, где начались разливы рек.

Как передает телеканал CBS, больше всего от стихии пострадала провинция Квебек. Всего в зоне бедствия оказались более 130 муниципалитетов, в том числе крупнейший в регионе город Монреаль. Дома были вынуждены 1,7 тыс. жителей.

Для помощи населению в Квебек направлены более 1,2 тыс. военнослужащих канадской армии. Они, в частности, помогают эвакуировать население и строить дамбы из мешков с песком для предотвращения дальнейшего разлива рек.

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Жителей Канады эвакуируют из-за наводнения

Фото: Жителей Канады эвакуируют из-за наводнения0

Еще одним регином, где последствия стихии ощутились наиболее сильно, стал город Гатино неподалеку от столицы Оттавы.

Власти эвакуировали более 700 человек из 390 домов.

На место прибыли более 80 военнослужащих для выполнения спасательных операций.

Чрезвычайное положение также было введено в Клиренс-Рокленде в восточной части соседней с Квебеком провинции Онтарио. Там оказались затоплены порядка 180 зданий.

Данных о погибших не поступало. Однако, по сообщению полиции, в западной провинции Британская Колумбия грязевым потоком был смыт один из домов, в котором находился 76-летний мужчина. Он считается пропавшим без вести.

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