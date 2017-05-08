СМИ: Навальный обратился в Кремль и получил загранпаспорт всего за два дня

Оппозиционер Алексей Навальный получил загранпаспорт всего через два дня после подачи соответствующего обращения. Об этом пишет газета «Московский комсомолец», отмечая, что подобная «скорость решения вопроса действительно изумляет», особенно учитывая тот факт, что Навальный является условно осужденным.

«2 мая Навальный обратился в администрацию президента с просьбой выдать загранпаспорт. В тот же день с сопроводительным письмом обращение Навального было переправлено «по принадлежности» руководству МВД. На следующий день Навального пригласили со всеми необходимыми документами (как стало известно «МК», срок действия его старого паспорта истек) в МФЦ», - передает издание.

По данным газеты, Навальный тоже отреагировал очень быстро и в тот же день отнес документы в МФЦ. Уже на следующий день, в четверг, 4 мая, Навальный сообщил, что ему позвонили и сообщили, что паспорт готов. «Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт», - написал он в своем блоге, напомнив, что до этого ему не выдавали загранпаспорт на протяжении пяти лет.

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Ранее СМИ намекали на якобы имевшее место содействие Кремля. Однако там подобное предположение опровергли, заявив, что выдачей загранпаспортов не занимаются.

Вместе с тем Навальный предположил, что выдача документа может быть связана с полученной им травмой глаза в ходе нападения на него 27 апреля. Тогда неизвестный облил его зеленкой, смешанной с какой-то ядовитой жидкостью, и повредил ему глаз.

Сразу после нападения оппозиционер был госпитализирован. По его словам, ему диагностировали химический ожог роговицы средней степени, он потерял 80% зрения на правом глазу. Навальный рассказывал, что, по мнению врачей, ему может понадобиться пересадка роговицы.

В воскресенье «МК» сообщил, что Навальный улетел в Испанию. Портал Life.ru опубликовал фото политика в салоне самолета.

Адвокат Навального Вадим Кобзев ранее назвал случай своего подзащитного уникальным: несмотря на то, что фактически запрета на выезд нет, на его памяти это первый раз, когда осужденного выпускают за границу. Обычно человека даже при наличии загранпаспорта останавливали на границе.

































Aizvērt Российский оппозиционер Алексей Навальный Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Ria Novosti/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix Reuters/AP/Scanpix







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