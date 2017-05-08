В Эстонии за шпионаж на пять лет осудили россиянина

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

В Эстонии суд приговорил к пятилетнему сроку заключения 30-летнего Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с военной разведкой России. Как сообщила пресс-служба государственной прокуратуры Эстонии, Зинченко был завербован Главное разведуправление при генштабе России в 2009 году.

С 2013 года вплоть до задержания он активно участвовал в оперативно-тактической работе, направленной против безопасности Эстонии.

В основном в его задачи входил сбор информации об объектах государственной безопасности и жизненно важных объектах на территории Эстонии, а также о передвижении военной техники Сил обороны Эстонии и союзников на территории страны.

Ему поручалось также добывать образцы военной техники, например, средств связи.

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Собранные сведения и образцы Зинченко периодически передавал сотрудникам ГРУ как с помощью средств связи, так и в ходе личных встреч в Санкт-Петербурге, отметили в пресс-службе.

Зинченко является гражданином России, проживающий в Эстонии с 2013 года на основании вида на жительство.

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