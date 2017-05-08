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Действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что передача полномочий избранному президенту, лидеру движения «Вперед» Эммануэлю Макрону пройдет в воскресенье 14 мая, когда истекает мандат самого Олланда, сообщает газета Figaro.

Олланд отметил также, что всегда готов помочь советом своему преемнику и не считает его предателем.

Комментируя карьерный путь Макрона, который в августе 2016 года ушел в отставку с поста министра экономики, а затем объявил о своих президентских амбициях, Олланд заявил, что «в какой-то момент он отделился, захотел представить французам проект, предстать перед ними».

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«Он был избран, он президент и теперь ему предстоит, благодаря полученному у меня опыту и тому, что мы сделали вместе, продолжить свой путь», — заявил президент.

Отвечая на вопрос, не предавал ли его Макрон, Олланд заявил: «Нет, он сделал то, что считал нужным, он был рядом со мной, потом — самостоятельно».

«Я желаю ему всяческих успехов, и он знает, что, если ему потребуется какая-то информация, советы, опыт, он свободно может обратится ко мне, я всегда буду рад и всегда буду рядом», — сказал Олланд. В данное время оба политика принимают участие в памятной церемонии у Триумфальной арки в Париже, посвященной Дню победы над нацистской Германией.

Действующий и избранный президенты возложили венки к Могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки. В понедельник утром венки возлагали ветераны.

В районе Триумфальной арки приняты повышенные меры безопасности. Движение транспорта по Елисейским полям перекрыто.

Между тем стало известно, что Макрон может уже в понедельник провести телефонный разговор с возможным будущем премьером.

«Я думаю, что сегодня будет телефонный звонок», — заявил в эфире радиостанции RTL ближайший соратник Макрона, генсек движения «Вперед» Ришар Ферран, имя которого также упоминалось в прессе в числе потенциальных претендентов.

«Я не знаю имени премьер-министра», — сказал Ферран, призвав дождаться 14 мая, когда Макрон вступит в должность, добавив, что сторонники победившего кандидата хотят собрать вокруг себя представителей и левых, и правых, и центра.

Второй тур выборов президента Франции прошел 7 мая. По итогам обработки всех бюллетеней, основателю движения «Вперед» Эммануэлю Макрону на выборах президента Франции отдали голоса 20,5 млн (65,82%) избирателей. Его соперница от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 10,4 млн (34,18%) голосов.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон

Фото: Новый президент Франции Эммануэль Макрон1

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