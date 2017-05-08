На Украине возмутились русскоязычными билетами на «Евровидение»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Жители Украины выражают недовольство русскоязычным интерфейсом официального сервиса продажи билетов на «Евровидение» concert.ua. Именно он открывается по умолчанию, хотя диалог с системой возможен также на украинском и английском. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщает ТАСС.

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Приобрести билеты с текстом на украинском языке, как сообщили агентству в пресс-службе сервиса, можно только в украинской версии сайта.

Писательница Лариса Ницой, известная антироссийскими взглядами, на своей странице в Facebook назвала эту ситуацию нарушением законодательства и предложила «пойти и спалить к чертям» офис системы продажи билетов.

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Генеральный директор дворца «Украина», на сцене которого проводится конкурс, Роман Недзельский также написал в Facebook о своем недовольстве. «"Евровидение-2017 проходит в "Лужниках" или все-таки на Украине, в Киеве?» — поинтересовался он.

Facebook

«Евровидение» в 2017 году проходит в Киеве, так как победу в состязании 2016 года заняла украинская певица Джамала. Россию должна была представлять певица Юлия Самойлова, однако ей запретили въезд в страну из-за выступления в Крыму, которое в Киеве назвали нарушением государственной границы. Первый канал отказался от замены участника и объявил, что певица выступит на конкурсе в 2018 году.

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