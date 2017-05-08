Полиция избила корреспондента Sputnik во Франции

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Французская полиция атаковала журналистов на площади Республики в Париже во время манифестации против итогов выборов. В перепалку попала корреспондент Sputnik France, сообщает в понедельник, 8 мая, агентство.

По данным издания, полицейские не придавали никакого значения пресс-картам и обыскивали каждого репортера. У них отбирали защитные шлемы, а у некоторых, в том числе у журналиста Sputnik France, пытались разбить телефоны.

Ранее 8 мая французские силовики задержали сотрудницу RT.

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Акция протеста в Париже стартовала 7 мая. На площади Республики к ней присоединилось несколько тысяч французов, а вскоре демонстрация переросла в ожесточенные столкновения с правоохранительными органами. После того, как толпа начала кидать в сторону полицейских бутылки, они применили слезоточивый газ. В рядах демонстрантов слышались лозунги против фашистов и капиталистов.

Во Франции 7 мая прошел второй тур выборов президента. Президентом республики был избран Эммануэль Макрон, набравший больше 65 процентов голосов при рекордном с 1969 года проценте неявки на выборы во втором туре и при рекордном в истории Франции проценте недействительных бюллетеней.

Sputnik France — отделение международного новостного агентства Sputnik, штаб-квартира которого находится в Москве.

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