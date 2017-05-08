В Одесской области вандалы уничтожили высаженные в память о жертвах 2 мая березы

2 мая в Одессе
 

2 мая в Одессе. Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

Вандалы уничтожили в городе Южный (Одесская область) березы, высаженные в память о жертвах трагедии 2 мая в Одессе.

Об этом сообщается на сайте «Оппозиционного блока».

Инцидент произошел в ночь на 8 мая. «В Одесской региональной организации (...) уверены, акт вандализма совершен представителями радикальных и пронационалистически настроенных организаций, которые на протяжении последних трех лет совершенно беспрепятственно и безнаказанно орудуют в Одессе», — говорится в сообщении.

Реклама

Пожар в Доме профсоюзов в Одессе

Фото: Пожар в Доме профсоюзов в Одессе1

Аллея была высажена по инициативе депутата Одесского областного совета от партии Виталия Саутенкова. Количество деревьев равняется числу погибших.

2 мая 2014 года в Одессе состоялись крупнейшие столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками «Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе беспорядков и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них арестована, причем все они являются сторонниками «Антимайдана».

Еще по этой теме
Саакашвили объявил в Одессе чрезвычайное положение

Саакашвили объявил в Одессе чрезвычайное положение

Следствие установило снайперов, стрелявших в Одессе в мае 2014 года

Следствие установило снайперов, стрелявших в Одессе в мае 2014 года

В Одессе «Правый сектор» заблокировал суд из-за дела о Доме профсоюзов

В Одессе «Правый сектор» заблокировал суд из-за дела о Доме профсоюзов


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mārupe, 195000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR

reklama.vesti.lv

«Золотая маска» в Латвии: объявлена программа на осень-2017 Showbiz

«Золотая маска» в Латвии: объявлена программа на осень-2017

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной Wo&Men

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии Hi-Tech

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии

В Турции суд согласился с блокированием Википедии Hi-Tech

В Турции суд согласился с блокированием Википедии

Жители Латвии предпочитают «гуглить» Hi-Tech

Жители Латвии предпочитают «гуглить»

Украина

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
FINANŠU DIREKTORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 