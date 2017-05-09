Из немецкого музея украли тиару с 367 бриллиантами стоимостью €1,2 млн

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Немецкая полиция сообщила о краже ювелирной тиары из золота и платины, украшенной 367 бриллиантами из национального музей в Бадене, сообщает Associated Press.

Пропажа была обнаружена 29 апреля, однако о ней стало известно только сейчас, когда полиция обратилась за помощью в расследовании кражи.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Tiara adorned with 367 diamonds stolen from German museum

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Тиара стоимостью €1,2 млн была похищена в городе Карлсруэ. Полиция устанавливает свидетелей. Отмечается, что диадема была украдена из закрытого зала в тронном зале музея.

Ювелирное украшение принадлежало княгине Хильде фон Баден, работа относится к началу 20-го века.


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