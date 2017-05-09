CNN: Обама рекомендовал Трампу не нанимать Майкла Флинна в качестве советника

Майкл Флинн
 

Майкл Флинн. Фото: AP/Scanpix

Бывший президент США Барак Обама рекомендовал Дональду Трампу не нанимать Майкла Флинна в качестве советника в области национальной безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на членов администрации Обамы.

По их словам, предостережение Обамы относительно Флинна, который подал в отставку с должности советника по нацбезопасности из-за подозрений в связях с Россией, прозвучало в ходе встречи с Трампом, состоявшейся 10 ноября, через два дня после президентских выборов.

Как отметил собеседник, имя Флинна прозвучало при обсуждении возможного вмешательства России в выборы президента, однако Трамп не внял советам Обамы и нанял Флинна, который занимал должность главы Разведывательного управления Министерства обороны США с 2012 по 2014 год и покинул этот пост из-за внутренних разногласий, которые касались вопросов управления.

Реклама

Напомним, Майкл Флинн ушел в отставку в середине февраля после громкого скандала, когда СМИ узнали о его контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком до инаугурации Дональда Трампа.

В статье The Washington Post говорилось, что собеседники обсуждали санкции против России. Флинн не сразу, но признал этот факт, а также заявил, что предоставил неполную информацию Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу.

Спустя некоторое время в отношении Флинна было открыто расследование, инициированное офисом генерального инспектора Министерства обороны США с целью установить, имел ли право Флинн получать деньги от иностранных лиц, будучи офицером в отставке. По неофициальным данным, Флинн еще до назначения помощником Трампа сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более 50 тысяч долларов.

Когда в конгрессе заговорили о расследовании против Флинна, он попросил предоставить ему иммунитет в обмен на показания о российском вмешательстве в президентские выборы США. Однако комитет по разведке сената США отклонил просьбу бывшего советника Трампа.

Еще по этой теме
Сенаторы запросили распечатку разговоров Флинна с послом России

Сенаторы запросили распечатку разговоров Флинна с послом России


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR

reklama.vesti.lv

В Турции суд согласился с блокированием Википедии Hi-Tech

В Турции суд согласился с блокированием Википедии

Экс-возлюбленный Пугачевой выдал интимные подробности их романа Wo&Men

Экс-возлюбленный Пугачевой выдал интимные подробности их романа

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии Hi-Tech

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии

Три типа женщин, которых НЕ бросают Wo&Men

Три типа женщин, которых НЕ бросают

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной Wo&Men

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Квартирa, Иманта
Квартирa, Иманта 204 000 EUR
Продают Земл
Продают Земл 200 000 EUR
Продают Квартиры, Центр
Продают Квартиры, Центр 285 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 400 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
PROGRAMMATŪRAS SPECIĀLISTU (AR S ...
GRĀMATVEDIS/-E
GRĀMATVEDIS/-E
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 