CNN: Обама рекомендовал Трампу не нанимать Майкла Флинна в качестве советника

Бывший президент США Барак Обама рекомендовал Дональду Трампу не нанимать Майкла Флинна в качестве советника в области национальной безопасности. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на членов администрации Обамы.

По их словам, предостережение Обамы относительно Флинна, который подал в отставку с должности советника по нацбезопасности из-за подозрений в связях с Россией, прозвучало в ходе встречи с Трампом, состоявшейся 10 ноября, через два дня после президентских выборов.

Как отметил собеседник, имя Флинна прозвучало при обсуждении возможного вмешательства России в выборы президента, однако Трамп не внял советам Обамы и нанял Флинна, который занимал должность главы Разведывательного управления Министерства обороны США с 2012 по 2014 год и покинул этот пост из-за внутренних разногласий, которые касались вопросов управления.

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Напомним, Майкл Флинн ушел в отставку в середине февраля после громкого скандала, когда СМИ узнали о его контактах с послом РФ в США Сергеем Кисляком до инаугурации Дональда Трампа.

В статье The Washington Post говорилось, что собеседники обсуждали санкции против России. Флинн не сразу, но признал этот факт, а также заявил, что предоставил неполную информацию Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу.

Спустя некоторое время в отношении Флинна было открыто расследование, инициированное офисом генерального инспектора Министерства обороны США с целью установить, имел ли право Флинн получать деньги от иностранных лиц, будучи офицером в отставке. По неофициальным данным, Флинн еще до назначения помощником Трампа сотрудничал с рядом российских компаний, получив от них в общей сложности более 50 тысяч долларов.

Когда в конгрессе заговорили о расследовании против Флинна, он попросил предоставить ему иммунитет в обмен на показания о российском вмешательстве в президентские выборы США. Однако комитет по разведке сената США отклонил просьбу бывшего советника Трампа.

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