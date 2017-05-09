В русской «Википедии» Макрона переименовали во Владислава Копысова

 

Фото: AP/Scanpix

В статье «Президентские выборы во Франции (2017)» в русскоязычной «Википедии» избранного президента Франции Эммануэля Макрона переименовали во Владислава Копысова. Уже через несколько минут имя под фотографией снова изменили на верное.

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«Какой-то плохой человек заменил Эммануэля Макрона Владиславом Копысовым. Я исправил», — отметил на странице правки безымянный пользователь.

Кто такой Владислав Копысов, не известно. Поисковой запрос в Google отсылает на множество страниц разных людей в социальных сетях.

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Статья «Президентские выборы во Франции (2017)» находится в стадии активной правки после завершения 7 мая второго тура, в которомпобедилМакрон, набрав больше 65 процентов голосов.

7 мая в Париже началась манифестация против итогов выборов. На площади Республики собралось несколько тысяч человек, демонстрация вылилась в массовые столкновения с полицией, которой пришлось применить слезоточивый газ.

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