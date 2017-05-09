Россия празднует победу в Великой Отечественной войне

В Россию 9 мая празднуется 72-я годовщина разгрома нацистской Германии.

Торжественные мероприятия состоятся как минимум в 400 городах страны, а в 29 из них, носящих звание городов-героев, пройдут военные парады, сообщает Минобороны РФ.

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В торжествах, знаменующих победу советского народа в Великой Отечественной войне, «будет задействовано более 140 тыс. военнослужащих, свыше двух тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота», сообщал 2 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он уже поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы. «Эта дата навеки вписана в мировую историю, она была и остается символом истинного патриотизма и духовного величия нашего народа, который, пройдя через суровые испытания самой жестокой и кровопролитной войны, отстоял свободу и независимость родной земли, освободил Европу от нацизма. Мы преклоняемся перед величием подвига советских воинов на полях сражений, самоотверженным трудом работников тыла. Для нас священна память о тех, кто ценой своей жизни приближал Великую Победу», — цитирует поздравление военного министра пресс-служба ведомства.

В Москве кроме парада состоится шествие «Бессмертного полка» по Красной площади, по которой горожане пройдут с портретами своих дедов и прадедов — ветеранов Великой Отечественной войны.

По предварительным оценкам, в шествии примут участие более 300 тыс. человек.

Первое шествие «Бессмертного полка» прошло в Тюмени в 2007 году под названием «Парад победителей». В современном виде движение «Бессмертный полк» возникло в 2011 году в Томске. В 2016 году в акциях движения в России приняли участие 16 млн человек.

Вечером 9 мая в регионах России прогремят салюты в честь Дня Победы.

72 года назад в 00:43 мск 9 мая 1945 года в пригороде Берлина был подписан акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

В Берлинской операции, которая стала завершающей в Великой Отечественной войне, были задействованы свыше 2,5 млн солдат и офицеров, 6250 танков и самоходных орудий, 7500 самолетов.

Потери оказались огромными: по официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тыс солдат и офицеров. Всего в Берлинской операции советские войска потеряли 352 тыс. человек.

А 9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2» с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. Страшная война была закончена.

Уже позже, 24 июня, на Красной площади в Москве состоялся Парад Победы, которым командовал маршал Константин Рокоссовский, принимал парад — маршал Георгий Жуков, напоминает Calend.ru.

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