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Авиационную часть Парада Победы в Москве отменили из-за плохой погоды. Самолеты и вертолеты, подготовленные к участию в параде, вернутся на аэродромы базирования. Решение об отмене пролета авиатехники было принято в военном ведомстве, сообщает «Интерфакс».

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Московском регионе принято решение об отмене участия авиации в Параде Победы на Красной площади», — сообщили в Минобороны.

Ранее из-за плохой погоды воздушная часть парада была отменена 24 июня 1945 года.

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