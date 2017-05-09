WP: США собираются увеличить военный контингент в Афганистане

Советники президента США Дональда Трампа представили план по изменению американской военной стратегии в Афганистане, включающий в себя увеличение контингента и расширение полномочий Министерства обороны. Об этом сообщает газета the Washington Postсо ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, план предусматривает увеличение числа военнослужащих США в Афганистане по меньшей мере еще на 3 тысячи солдат дополнительно к 8,4 тысячи военных, которые в настоящее время находятся в регионе. Кроме того, предлагается наделить Пентагон, а не Белый дом, правом определять количество находящихся в стране американских военных.

Как говорится в представленных предложениях, Министерство обороны получит более широкие полномочия по применению авиации против боевиков движения «Талибан». Как отмечает ТАСС, помощники Трампа рекомендуют отменить введенные прежней администрацией ограничения в отношении действий советников из США в Афганистане в зонах боевых действий.

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По данным WP, пока Дональд Трамп не одобрил предлагаемую стратегию.

Ожидается, что окончательное решение глава государства примет до саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая. Если это произойдет, расходы США на войну в Афганистане возрастут, пишет издание. Пока кампания в этой стране обходится Вашингтону в 23 млрд долларов в год.

Инициатором формирования новой стратегии, по данным источников издания, стал помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

В то же время в Белом доме есть и противники инициативы, общая цель которой, по задумке ее авторов, заключается в том, чтобы заставить «Талибан» сесть за стол переговоров.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщил ао том, что Пентагон поддержал план, предполагающий расходы в размере примерно 8 млрд долларов на расширение американского военного присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение пяти лет. Сообщалось, что речь идет об обновлении военной инфраструктуры, проведении дополнительных учений, а также размещении сил и кораблей.

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