ИГ опубликовало видео казни пленного российского офицера ФСБ

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Террористическая группировка «Исламское государство»* обнародовала видеоролик, на котором запечатлена казнь заложника, сообщает мониторинговый портал SITE. По утверждению боевиков, убитый являлся сотрудником российской разведки - полковником Евгением Петренко, захваченным в плен в Сирии.

Ролик записан на русском языке и длится 12 минут. На кадрах изображен мужчина в черном комбинезоне, стоящий на коленях в пустынной местности. Перед смертью он произносит речь, в которой призывает других российских агентов сдаться боевикам. Голос за кадром произносит:

«Этот идиот верил обещаниям своего государства, что его не бросят, если он попадет в плен»,

передает Reuters. После этого один из террористов обезглавливает заложника с помощью ножа.

По данным SITE, видео было записано в сирийском городе Ракка, который называют столицей террористов ИГ* в САР. Reuters отмечает, что подлинность видеозаписи и личность мужчины не подтверждены, также не ясно, когда именно было совершено убийство.

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: IS Releases Russian-Language Video from Furat Media Showing Beheading of Russian Colonel

В Минобороны РФ и ФСБ ситуацию пока никак не комментировали. Между тем в Совете Федерации РФ заверили, что военные проверят информацию. «Конечно, Министерство обороны не оставляет без внимания любые сообщения, которые касаются наших военнослужащих, тем более такого характера. Будет проведена проверка и результаты ее станут известны», - заявил во вторник «Интерфаксу» глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

В сентябре прошлого года ИГ* обнародовало видео со взятым в плен мужчиной, который назвал себя офицером ФСБ Евгением Петренко. Он сообщил, что был захвачен боевиками при выполнении очередного задания, не уточнив при этом деталей, и

просил президента РФ Владимира Путина, народ России и ФСБ «сделать все возможное» для его освобождения.

В декабре 2016 года террористы ИГ* обнародовали видеозапись казни «российского шпиона». Фигурировавший в нем мужчина говорил, что его зовут Хасиев Магомед Ахмедович, он родился в Грозном, а в «халифат» приехал по заданию ФСБ.

По словам боевиков, «шпион» был завербован российской разведкой и отправился на территорию, подконтрольную ИГ*, чтобы собирать данные о выходцах с Кавказа. Ролик заканчивался обезглавливанием пленника.

На следующий день после появления видео глава Чечни Рамзан Кадыров признал подлинность ролика. «Это чеченец, ему отрубили голову, есть подтвержденные факты, что он работал на кого-то, - я в это не верю, потому что, как он говорил, как он сидел, по-моему, его подставили. Чеченцы знают, помнят и так это не оставят», - заявил он журналистам.


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