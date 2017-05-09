Более 40 человек пострадали при двойном взрыве у ТЦ в Таиланде

 

Фото: Reuters/Scanpix

На юге Таиланда сработали две заложенные в людном месте бомбы. Ответственность за случившееся пока не взяла на себя ни одна группировка террористов.

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Взрывы прогремели днем близ торгового центра (ТЦ) в городе Паттани.

«Первая бомба была маленькой, и никто не пострадал, но второе взрывное устройство оказалось больше», — передает AFP.

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Reuters сообщает о 42 пострадавших, из которых двое ранены тяжело.

Как пишет The Independent, взрывчакта, предположительно, была заложена в автомобиль. Взрывной волной повреждены здания.

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