Навального прооперировали в Барселоне

Алексею Навальному в Барселоне прооперировали правый глаз. Об этом российский оппозиционер сообщил в Инстаграме. Зрение оппозиционера, по словам врачей, в течение нескольких месяцев восстановится.

Напомним, Навального облил зеленкой неизвестный 27 апреля возле здания торгового центра. Жидкость попала в глаз оппозиционеру, поэтому его забрали в больницу.

Позже

оппозиционер сообщил, что может ослепнуть на один глаз, так как лечение пока не дает результатов.

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В начале мая впервые за пять лет политик получил загранпаспорт. Федеральная служба исполнения наказаний ранее отказывала ему в этом праве, ссылаясь на его судимость.

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