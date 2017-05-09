Навального прооперировали в Барселоне

 

Фото: Yegor Aleyev/TASS/Scanpix

Алексею Навальному в Барселоне прооперировали правый глаз. Об этом российский оппозиционер сообщил в Инстаграме. Зрение оппозиционера, по словам врачей, в течение нескольких месяцев восстановится.

Еще по этой теме

Напомним, Навального облил зеленкой неизвестный 27 апреля возле здания торгового центра. Жидкость попала в глаз оппозиционеру, поэтому его забрали в больницу.

Позже

оппозиционер сообщил, что может ослепнуть на один глаз, так как лечение пока не дает результатов.

Реклама

В начале мая впервые за пять лет политик получил загранпаспорт. Федеральная служба исполнения наказаний ранее отказывала ему в этом праве, ссылаясь на его судимость.

Еще по этой теме
Появилось видео нападения на Навального с зеленкой

Появилось видео нападения на Навального с зеленкой

Навальный признал, что на 80% ослеп одним глазом

Навальный признал, что на 80% ослеп одним глазом

Навальному выдали загранпаспорт и запретили выезд за границу

Навальному выдали загранпаспорт и запретили выезд за границу


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 340000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 60000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR

reklama.vesti.lv

Магия женской юбки до пола Wo&Men

Магия женской юбки до пола

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной Wo&Men

Принца Гарри поймали за поцелуями с возлюбленной

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки Hi-Tech

5 гениальных трюков, которые улучшат ваши навыки фотосъемки

Дочь Филиппа Киркорова трогательно поздравила ветеранов Wo&Men

Дочь Филиппа Киркорова трогательно поздравила ветеранов

«Все плохо»: Меладзе раскритиковал российский шоу-бизнес Showbiz

«Все плохо»: Меладзе раскритиковал российский шоу-бизнес

За рубежом

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
68 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLIS ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
СПЕЦИАЛИСТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИ ...
TEAM MANAGER
TEAM MANAGER
IT SERVICE DESK TECHNICIAN
IT SERVICE DESK TECHNICIAN
http://alkoutlet.lv

Темы

 