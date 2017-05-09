Минобороны РФ опровергло данные о казни российского военнослужащего боевиками ИГ

 

Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Министерство обороны России опровергло сообщения о том, что террористы «Исламского государства» захватили и казнили российского военнослужащего, выполнявшего задачи в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений», — сообщили в Минобороны.

Также в оборонном ведомстве заявили, что действия отдельных СМИ, «регулярно тиражирующих информационные вбросы международных террористических группировок, вызывают осуждение».

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Ранее агентство Reuters со ссылкой на мониторинговую группу SITE сообщало, что ИГ опубликовало видео, на котором обезглавливают человека, якобы являющегося российским разведчиком.

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