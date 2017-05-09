Жители Южной Кореи выбрали нового президента

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На выборах президента Южной Кореи, согласно первым результатам exit poll, побеждает кандидат от основной оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Мун Джэ Ин, сообщает BBC News.

Согласно результатам опросов, проведенных тремя крупными телеканалами страны KBS, MBC и SBS, Ин набирает 41,4% голосов избирателей. На второе место может претендовать кандидат от партии «Корейская свобода» Хон Чжун Пхе (23,3%), на третье — представитель центристской «Народной партии» Ан Чхоль Су (21,8%).

Данные exit-polls также появились на гигантском экране на центральном проспекте в Сеуле на митинге сторонников Мун Чжэ Ина.

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В настоящий момент все 14 тыс. избирательных участков закрыты, идет подсчет голосов. Окончательные итоги голосования должны быть объявлены завтра.

На пост президента претендовали 13 выдвиженцев.

В досрочных выборах 4 и 5 мая участвовали около 11 млн человек, что составляет примерно 25% от списочного состава избирателей.

В декабре прошлого года парламент страны объявил импичмент президенту Пак Кын Хе, которую обвинили в коррупции. Скандал вокруг главы государства разгорелся в октябре 2016-го. Бывшего президента обвинили в том, что она допустила к секретным документам свою близкую подругу Чхве Сун Силь, тем самым нарушив Конституцию и другие законы. В свою очередь Сун Силь заподозрили в вымогательстве у крупнейших корпораций страны около 77,4 млрд вон ($65,7 млн). В ноябре подруга Пак была арестована.

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