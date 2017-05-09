В Мексике взорвался склад с пиротехникой, 14 погибших

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova / LETA

В Мексике 14 человек погибли и 22 ранены в результате взрыва пиротехники. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Взрыв произошел вечером 8 мая в сельской местности в штате Пуэбла. Организаторы фестиваля запустили пиротехническую ракету на улице, она упала на крышу дома и взорвалась.

«Группа людей жила в доме, где хранилась пиротехника для фестивалей.

Фейерверк был запущен кем-то на улице и приземлился на другой фейерверк, это вызвало взрыв, который разрушил дом»,

- цитирует Reuters заявление правительства Пуэблы.

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Дом был разрушен и девять человек погибли, еще трое скончались в больнице.

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