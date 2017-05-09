«Бессмертный полк» в Москве установил рекорд численности

В Москве проходит акция «Бессмертный полк», приуроченная к 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Шествие, во время которого люди несут фотопортреты своих родственников, участвовавших в войне, стартовало от станции метро «Динамо».

В акции уже в третий раз поучаствовал президент Владимир Путин. По данным МВД, к началу мероприятия насчитывалось более 600 тысяч участников. После 18:00 в министерстве сообщили, что нынешняя акция установила рекорд по численности - 750 тысяч человек.

По всему шествию участники поют песни военных лет и кричат «Ура!».

Многие участники шествия одеты в элементы военной формы тех времен. На всем его пути участникам раздают воду, передает РИА «Новости», ведущее прямую трансляцию акции.

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Как уточняется на сайте «Бессмертного полка», для прохода на Тверскую улицу открыты станции метро «Динамо», «Белорусская», «Маяковская», «Пушкинская».

В этом году акция проходит в России и за рубежом уже в десятый раз.

В акции принял участие Путин

Уже в третий раз в акции принял участие президент РФ Владимир Путин. Он пронес портрет своего отца-фронтовика. Год назад Путин также участвовал в акции. А впервые он присоединился к акции в 2014 году. Позже Путин рассказал, что принял решение участвовать в шествии спонтанно.

Как сообщает ТАСС, президент присоединился к «Бессмертному полку» на Красной площади и прошел с ним до начала Васильевского спуска. Рядом с главой государства в числе прочих шли актеры Василий Лановой и Михаил Ножкин.

Дойдя до конца площади, президент прошел в Кремль через Спасскую башню, попрощавшись с участниками шествия.

Путин не раз рассказывал, как его отец, Владимир Спиридонович Путин, несмотря на «бронь», пошел на фронт; как воевал и получил тяжелое ранение на Невском пятачке, где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады Ленинграда плацдарм.

Часто глава государства вспоминает и о своей матери, Марии Ивановне, пережившей блокаду,

и о своем старшем брате, который умер от дифтерита в 1942 году. Сам Владимир Путин родился через семь лет после Победы.

Кроме Путина, в акции также принял участие мэр Москвы Сергей Собянин

«Нет такой семьи в России, в которой бы не погибли близкие и родственники на войне, которые бы не участвовали в битвах. Для меня лично очень важно приобщиться к этому чувству - чувству солидарности, общей памяти, чувству патриотизма и отдать долг и дань тем людям, которые погибли ради нас и будущего России», - заявил мэр.

Он рассказал, что война также не обошла стороной и его семью.

«В нашей семье у отца четверо братьев ушли на фронт, двое из них не вернулись - один погиб на Украине, защищая Харьков, второй погиб в битве под Москвой, под Ржевом. Так что для меня это тоже близкий и родной праздник, который помнит вся семья», - рассказал градоначальник, которого цитирует РИА «Новости».

Собянин поблагодарил москвичей за то, что, несмотря на ненастную погоду, они пришли в центр столицы с портретами своих близких, чтобы пройтись в шествии и почтить память погибших.

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