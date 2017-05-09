В Париже разогнали несколько лагерей мигрантов

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Полиция Парижа разогнала несколько временных нелегальных поселений мигрантов в районе Porte de la Chapelle на севере французской столицы.

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Число жителей лагеря составляло 1609 мигрантов, среди них — 75 женщин с детьми. Большинство беженцев — выходцы из Афганистана, Судана и Эритреи.

Они устроили лагерь возле открытого в ноябре центра по временному приему беженцев. В этом центре одновременно могут проживать 400 человек, и он не успевает принять всех вновь прибывающих.

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По данным парижской префектуры,

причиной разгона стала «опасность для населения», которую представляют места жительства мигрантов.

«Нелегальные лагеря беженцев представляют собой опасность для порядка и здоровья его населяющих, а также для местных жителей», — говорится в сообщении ведомства.

В эвакуации беженцев участвовали 350 полицейских и около 100 активистов гуманитарных организаций. Власти пообещали всем эвакуированным расселение во временных центрах по приему беженцев.

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