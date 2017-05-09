Трамп на год продлил санкции против Сирии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении правительства Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Продлеваю на один год национальный санкционный режим в связи с действиями правительства Сирии», - говорится в подписанном Трампом уведомлении.

В документе напоминается, что впервые санкции были введены против Сирии в 2004 году «как ответ на необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов».

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Теперь же, как следует из документа, «США осуждают жесткое насилие и нарушение прав человека режимом (президента Сирии Башара) Асада и призывают режим Асада остановить это насилие против сирийского народа, соблюдать режим прекращения огня, обеспечить доставку гуманитарной помощи и способствовать политическому переходу в Сирии».

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