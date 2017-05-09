Могерини: Визовый режим с Украиной будет упрощен в ближайшие дни

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини заявила, что Евросоюз уже в ближайшие дни упростит визовый режим с Украиной.

«Через несколько дней мы объявим о соглашении об упрощении визового режима с нашими украинскими друзьями», — заявила глава дипломатии ЕС на заседании Совета Безопасности.

По ее словам, ЕС поддерживает «восточных партнеров, укрепляет их экономики и государственные органы, их стойкость».

Реклама

Кроме того, Могерини добавила, что ЕС «продолжит работать над тем, чтобы положить конец конфликту на востоке Украины», ведь когда происходят нарушения минских соглашений, «мы все менее защищены». Она подчеркнула, что «международные правила» подразумевают территориальную целостность и неприкосновенность границ.

«Поэтому мы не признаем и признаем нелегальную аннексию Крыма Россией. Мы продолжим работать над тем, чтобы положить конец конфликту на востоке Украины, при полном соблюдении минских соглашений. Когда такие нарушения происходят, мы все менее защищены», — сказала Могерини.

Предполагается, что Совет ЕС утвердит решение о либерализации визового режима 11 мая. После этого оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу спустя 20 дней.

Еще по этой теме