Голландский суд отказался признавать ЮКОС банкротом

Апелляционный суд Амстердама постановил, что Россия сознательно довела до банкротства нефтяную компанию ЮКОС, выдвинув к ней требование уплатить большие суммы налогов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Законодательство Нидерландов не позволяет признать банкротство компании ЮКОС 2006 года. Следовательно, назначенный в России ликвидатор не имел права продавать акции нидерландского подразделения Yukos Finance BV.

Бывший гендиректор ЮКОСа Стив Тид в заявлении по поводу этого решения подчеркнул, что

суд в Амстердаме разоблачил многочисленные манипуляции юридическим процессом

и игнорирование верховенства права со стороны России.

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Напомним, Конституционный суд России разрешил не выплачивать компенсацию в размере 1,87 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС и не выполнять соответствующее требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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