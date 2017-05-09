Голландский суд отказался признавать ЮКОС банкротом

Апелляционный суд Амстердама постановил, что Россия сознательно довела до банкротства нефтяную компанию ЮКОС, выдвинув к ней требование уплатить большие суммы налогов. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Законодательство Нидерландов не позволяет признать банкротство компании ЮКОС 2006 года. Следовательно, назначенный в России ликвидатор не имел права продавать акции нидерландского подразделения Yukos Finance BV.
Бывший гендиректор ЮКОСа Стив Тид в заявлении по поводу этого решения подчеркнул, что
суд в Амстердаме разоблачил многочисленные манипуляции юридическим процессом
и игнорирование верховенства права со стороны России.
Напомним, Конституционный суд России разрешил не выплачивать компенсацию в размере 1,87 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС и не выполнять соответствующее требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).Еще по этой теме