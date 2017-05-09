Хотите пожить в итальянской глуши и получить 2000 евро?

 

Фото: Vida Press/Alamy

Самоуправление итальянской деревни Бормида предлагает 2000 всем, кто готов переехать жить сюда - на окраину Италии, на северо-западе страны. Об этом сообщает «The Telegraph».

Сейчас в Бомиди, расположенном в регионе Лигурии, проживает всего лишь 394 человека.

За переезд на окраину Италии предлагают 2000 евро

Фото: За переезд на окраину Италии предлагают 2000 евро0

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Предлагая людям по 2000 евро, местная власть надеется таким образом увеличить население и остановить превращение города в призрак с пустыми домами.Молодые люди все чаще предочитают переехать жить в Савону - крупнейший город Лигурии к западу от Генуи.

Кстати, в Бормиде предлагают арендовать квартиры по очень демократичным ценам - 50 евро в месяц.

Раньше тут жило более 1000 человек.


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