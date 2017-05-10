Джеймс Коми
 

Джеймс Коми. Фото: REUTERS/Scanpix

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, говорится в заявлении Белого дома.

Еще по этой теме

«Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

«ФБР – один из самых любимых и уважаемых институтов, и сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины нашего правоохранительного сообщества», – заявил Трамп.

Реклама

Президент США заявил, что увольняет Коми, поскольку тот не может эффективно руководить агентством.

«Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро», – говорится в письме Трампа Коми.

Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок.

Еще по этой теме
В ФБР рассказали о «странных связях» Трампа с российским банком

В ФБР рассказали о «странных связях» Трампа с российским банком

СМИ: у ФБР есть данные о контактах команды Трампа с РФ

СМИ: у ФБР есть данные о контактах команды Трампа с РФ

Клинтон обвинила российских хакеров и ФБР в своем проигрыше на выборах

Клинтон обвинила российских хакеров и ФБР в своем проигрыше на выборах


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 173500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

В Турции суд согласился с блокированием Википедии Hi-Tech

В Турции суд согласился с блокированием Википедии

Жители Латвии предпочитают «гуглить» Hi-Tech

Жители Латвии предпочитают «гуглить»

«Мисс Бикини»: фолловеров удивило пляжное фото Аниты Цой Showbiz

«Мисс Бикини»: фолловеров удивило пляжное фото Аниты Цой

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии Hi-Tech

Секретный космолет США вернулся на Землю после двухлетней миссии

ФОТО: Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз Showbiz

ФОТО: Анастасия Стоцкая стала мамой во второй раз

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Офисы Старая Рига
Сдают Офисы Старая Рига 890 EUR
Продают Квартирy, Центр
Продают Квартирy, Центр 350 000 EUR
Сдают Квартирy, Центр
Сдают Квартирy, Центр 390 EUR
Продают Квартиры, Иманта
Продают Квартиры, Иманта 204 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
RAŽOTNES DIREKTORS/-E
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
КОМАНДУ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОДА ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 