Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, говорится в заявлении Белого дома.

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«Сегодня президент Дональд Трамп проинформировал директора ФБР Джеймса Коми, что его полномочия прекращены, и он отстранен от должности», – говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера.

«ФБР – один из самых любимых и уважаемых институтов, и сегодняшний день станет началом новой эры для жемчужины нашего правоохранительного сообщества», – заявил Трамп.

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Президент США заявил, что увольняет Коми, поскольку тот не может эффективно руководить агентством.

«Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением министерства юстиции, что вы не способны эффективно руководить бюро», – говорится в письме Трампа Коми.

Коми был назначен президентом Бараком Обамой в 2013 году на 10-летний срок.

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