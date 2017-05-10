Новый президент Южной Кореи вступил в должность

Кандидат от Демократической партии «Тобуро» Мун Чжэ Ин, избранный новым президентом Южной Кореи, официально вступил в должность в среду, 10 мая. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В ходе состоявшихся во вторник досрочных президентских выборов Мун Чжэ Ин набрал 41,1% голосов избирателей. За него проголосовали 13,4 млн человек.

Церемония вступления в должность нового президента Республики Корея Мун Чжэ Ина состоялась в среду в парламенте страны.

Она прошла по сокращенной схеме и состояла из принесения присяги и краткой речи главы государства.

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В ходе выступления Мун Чжэ Ин сообщил об основных направлениях своей предстоящей деятельности, в частности, он пообещал решить спорные вопросы по размещению в стране ПРО США THAAD, наладить отношения с КНДР и решить проблему безработицы.

«Проблема THAAD будет решаться в тесном взаимодействии с Китаем и США», - подчеркнул президент, которого цитирует ТАСС. Таким образом, он подтвердил свое предвыборное обещание пересмотреть решение предыдущей администрации.

После завершения церемонии кортеж Мун Чжэ Ина отправился в резиденцию президента в Сеуле - «Голубой дом». Кроме того, Мун Чжэ Ин вместе с супругой посетил мемориальное кладбище в столице.

Досрочные выборы в стране были назначены в связи с импичментом и отстранением от власти бывшего главы государства Пак Кын Хе в связи с обвинениями в ее адрес в причастности к коррупционному скандалу. В итоге выборы нового главы государства состоялись на семь месяцев раньше, чем должны были проводиться первоначально.

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