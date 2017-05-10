Сноуден выступил против увольнения главы ФБР

Эдвард Сноуден
 

Эдвард Сноуден. Фото: REUTERS/Scanpix

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден прокомментировал увольнение главы Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

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«Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму за мою политическую деятельность. Если я могу выступить против его увольнения, то и вы можете», — написал он в своем Twitter.

По его словам, «каждый американец должен осудить такое политическое вмешательство в работу ФБР».

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Ранее старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что увольнение Коми никак не связано с «вмешательством» России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

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