Сноуден выступил против увольнения главы ФБР

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден прокомментировал увольнение главы Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

«Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму за мою политическую деятельность. Если я могу выступить против его увольнения, то и вы можете», — написал он в своем Twitter.

По его словам, «каждый американец должен осудить такое политическое вмешательство в работу ФБР».

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Ранее старший советник президента США Келлиэнн Конуэй заявила, что увольнение Коми никак не связано с «вмешательством» России в президентские выборы в Соединенных Штатах.

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